Для презентации новой формы «МЮ» Рэшфорд скопировал фото одного из культовых игроков НБА😎😎😎
Красивая пасхалочка.
Накануне «Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.
Футболки из домашнего комплекта манкунианцев будут традиционного красного цвета с черными деталями на плечах. Форма разработана компанией adidas.
Маркус Рэшфорд во время фотосессии скопировал фото с Алленом Айверсоном - на тот момент восходящей звезды НБА в составе «Филадельфии».
Оригинальное фото было сделано в 2001 году, тогда Айверсона поместили и на обложку.
1 комментарий