Красивая пасхалочка.

Накануне «Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Футболки из домашнего комплекта манкунианцев будут традиционного красного цвета с черными деталями на плечах. Форма разработана компанией adidas.

Маркус Рэшфорд во время фотосессии скопировал фото с Алленом Айверсоном - на тот момент восходящей звезды НБА в составе «Филадельфии».

Оригинальное фото было сделано в 2001 году, тогда Айверсона поместили и на обложку.