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Для презентации новой формы «МЮ» Рэшфорд скопировал фото одного из культовых игроков НБА😎😎😎

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Аллен Айверсон Аллен Айверсон
Филадельфия Филадельфия
Футбол Футбол

Красивая пасхалочка.

Накануне «Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Футболки из домашнего комплекта манкунианцев будут традиционного красного цвета с черными деталями на плечах. Форма разработана компанией adidas.

Маркус Рэшфорд во время фотосессии скопировал фото с Алленом Айверсоном - на тот момент восходящей звезды НБА в составе «Филадельфии».

Оригинальное фото было сделано в 2001 году, тогда Айверсона поместили и на обложку.

1 комментарий

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aya
Форма в этом году на две головы выше, чем предыдущая, с дурацким воротничком
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