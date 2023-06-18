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Стали известны детали последнего предложения сэра Рэтклиффа по «Юнайтед». Глейзеры могут быть довольны

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Глейзеры
Футбол Футбол

Продажа клуба все ближе?

Как считает The Times, сэр Джим Рэтклифф побеждает в гонке за поглощение «Юнайтед». И это несмотря на все спекуляции на счет того, что фаворитом считается катарец шейх Джассим.

В материале говорится, что владелец INEOS представил предложение стоимостью около 6 миллиардов фунтов стерлингов, что соответствует оценке, на которую якобы претендуют Глейзеры.

Издание добавляет, что Глейзеры близки к тому, чтобы объявить нового владельца. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что Джассим «ведет переговоры об эксклюзивности» с семьей Глейзеров, спустя чуть больше недели после того, как он сделал новое и улучшенное предложение. Катарец хочет получить полный контроль над клубом, в то время как его главный соперник, сэр Джим Рэтклифф, хочет получить контрольный пакет акций.

Это сообщение Reuters было быстро опровергнуто другими авторитетными изданиями, но цены на акции клуба взлетели до небес, как и уровень возбуждения в некоторых уголках фанатской базы «Юнайтед».

4 комментария

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Руслан
Если это на самом деле так, щас Джасим психанет и пошлёт евреев. Ретклиф 6 ярдов не отдаст, просто продолжают сагу евреи, видимо и 6 им кажется мало из за жадности.
И останутся ещё владельцами, для этого так и делают. Болельщикам нужно встать по улицам манчестер и поднять серьёзные бунты.
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Dm Kznts
таймс однозначно проталкивает рэтклиффа
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Алексей Суглоб
Кто угодно уже, как можно скорее, кроме этих
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Emin Muhammetgulyyew
Ответ Руслан
Если это на самом деле так, щас Джасим психанет и пошлёт евреев. Ретклиф 6 ярдов не отдаст, просто продолжают сагу евреи, видимо и 6 им кажется мало из за жадности. И останутся ещё владельцами, для этого так и делают. Болельщикам нужно встать по улицам манчестер и поднять серьёзные бунты.
Вставали не помогло к сожалению
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