Издания Daily Mail и The Times сообщили, что Глейзеры уже на этой неделе определятся с новым владельцем «Юнайтед». Как известно, в торгах участвуют сэр Джим Рэтклифф и шейх Джасим.

Рио Фердинанд на своем канале заявил, что узнал у проверенного источника имя нового владельца клуба. По данным легенды «красных дьяволов», клуб вот-вот окажется в руках шейха Джасима:

«Поглощение «Манчестер Юнайтед» неизбежно. Знаю, что предложение Катара будет принято. Именно их заявка победит. Это тянулось слишком долго. Глейзеры уперлись и изо всех сил настаивали на своем. Клуб достанется тому, кто предложит наибольшую сумму, это вполне нормально в переговорах. Но я хочу, чтобы этот вопрос был решен до того, как откроется трансферное окно, а оно открывается, уже сейчас клубы начинают работать на трансферном рынке».

Фердинанд обеспокоен тем, что затянувшаяся продажа клуба может негативно сказаться на летних трансферах «Юнайтед»:

«Я каждый день просыпался с надеждой, что чья-то заявка наконец будет принята. Говорят, что этот момент уже близко. Слышал, что поглощение «МЮ» произойдет в течение нескольких дней, если не часов. Если этого не произойдет, неизвестно, сколько денег нам придется потратить. «Юнайтед» будет играть в догонялки на трансферном рынке. Так что скрестим пальцы! Эта информация действительно правдива. Я узнал из надежного источника, что это правда».

Любопытно, что совсем недавно в медиа, принадлежащем отцу шейха Джасима, появилось сообщение о том, что Глейзеры выбрали заявку Катара. Но эта новость была опровергнута Press Association.

Поверим словам Фердинанда?