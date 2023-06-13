История с поглощением «Юнайтед» становится все запутаннее. По данным Daily Mail и The Times, Глейзеры определятся с новым владельцем на этой неделе.

Катарское новостное издание Al Watan сообщило, что шейх Джасим победил в борьбе за «дьяволов». Любопытно, что это СМИ принадлежит отцу шейха. Информацию Al Watan опровергло Press Association.

Но слухи успели добраться до второго претендента на поглощение «МЮ» – Джима Рэтклиффа.

Сэр Рэтклифф, однако, отреагировал на эту новость спокойно, сообщает The Independent.

По данным источника, британец оптимистично оценивает свою заявку, которая позволит Глейзерам сохранить долю в размере около 20%. Именно в этом Джим Рэтклифф видит свое преимущество перед шейхом Джасимом.

При этом предложение катарского банкира, который хочет полностью выкупить клуб, для Глейзеров будет выгоднее с финансовой точки зрения. Американцы, по данным The Independent, осознают «безграничные финансовые возможности Катара». Ранее Sky Sports сообщил, что катарский банкир сделал Глейзерам финальное предложение на сумму 6 млрд долларов

Ну и когда эта история придет к своему завершению?