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«Юнайтед» нацелился на Мбаппе. Но для покупки француза клубу сперва нужно сменить владельца

Джим Рэтклифф
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Во французской прессе неожиданно появились сообщения о желании Мбаппе покинуть «ПСЖ». По данным Le Parisien, француз может сменить клубную прописку уже этим летом. Сам Килиан заявил, что следующий сезон проведет в столице Пятой республики.

При этом нападающий выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что он никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ». Сейчас расставание капитана сборной Франции и столичного клуба кажется неизбежным. Если верить сообщениям прессы, то в обозримом будущем Мбаппе, вероятно, перейдет в «Реал».

Но в борьбу за нападающего может включиться «Манчестер Юнайтед», но сперва клубу придется сменить владельца.

По данным испанского издания El Pais, «красные дьяволы» могут подписать француза, если клуб окажется в руках шейха Джасима. Глейзеры наконец готовы расстаться с клубом, за покупку «красных дьяволов» сражаются катарский банкир и сэр Джим Рэтклифф.

Если в этой схватке победит Джасим, то он обязательно попытается подписать Мбаппе. По информации El Pais, шейх хочет заключить с французом долгосрочное соглашение.

Источник добавляет, что Килиан знает о желании шейха еще с февраля, нападающий заинтересован в переезде на «Олд Траффорд».

Насколько реалистичной вам кажется информация El Pais? Сможет ли Мбаппе помочь «Юнайтед»?

10 комментариев

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saip
Ответ Диер Ташкент
Мбаппе слева, Решфорд справа, в центре Кейн вот это будет бомбическая атака)
Реш слева мбаппе центр Гринвуд справа
+3
0
+3
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Dm Kznts
вот и байки пошли
+2
0
+2
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Сергей Бодякин
Ёпт... даже не знаю что сказать на это...
+2
0
+2
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Леонид Ботвинник
Если шейх купит МЮ, то считайте переход в кармане - подарит Киллиану небольшую нефтяную вышку , кроме зарплаты и порядок. ))) А мы тут про Кейна рассуждаем )
+2
-1
+1
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Диер Ташкент
Мбаппе слева, Решфорд справа, в центре Кейн вот это будет бомбическая атака)
+1
0
+1
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ertaoz
Футболист он прекрасный, но по характеру он схож с Погба, будет очень капризный.
+1
0
+1
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Dm Kznts
Ответ Диер Ташкент
Мбаппе слева, Решфорд справа, в центре Кейн вот это будет бомбическая атака)
Рэшфорд справа далеко не лучшей вариант.
Гринвуд там лучше бв смотрелся :)
+1
0
+1
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Заур Исмайылов
Санта Барбара обеспечена
0
0
0
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Dm Kznts
Ответ Леонид Ботвинник
Если шейх купит МЮ, то считайте переход в кармане - подарит Киллиану небольшую нефтяную вышку , кроме зарплаты и порядок. ))) А мы тут про Кейна рассуждаем )
не сможет.
английский ффп его ограничит
0
0
0
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