10 комментариев

Во французской прессе неожиданно появились сообщения о желании Мбаппе покинуть «ПСЖ». По данным Le Parisien, француз может сменить клубную прописку уже этим летом. Сам Килиан заявил, что следующий сезон проведет в столице Пятой республики.

При этом нападающий выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что он никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ». Сейчас расставание капитана сборной Франции и столичного клуба кажется неизбежным. Если верить сообщениям прессы, то в обозримом будущем Мбаппе, вероятно, перейдет в «Реал».

Но в борьбу за нападающего может включиться «Манчестер Юнайтед», но сперва клубу придется сменить владельца.

По данным испанского издания El Pais, «красные дьяволы» могут подписать француза, если клуб окажется в руках шейха Джасима. Глейзеры наконец готовы расстаться с клубом, за покупку «красных дьяволов» сражаются катарский банкир и сэр Джим Рэтклифф.

Если в этой схватке победит Джасим, то он обязательно попытается подписать Мбаппе. По информации El Pais, шейх хочет заключить с французом долгосрочное соглашение.

Источник добавляет, что Килиан знает о желании шейха еще с февраля, нападающий заинтересован в переезде на «Олд Траффорд».

Насколько реалистичной вам кажется информация El Pais? Сможет ли Мбаппе помочь «Юнайтед»?