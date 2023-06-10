«Мой клуб − это «ПСЖ». Аль-Хелайфи отрицает, что напрямую связан с возможной покупкой «Юнайтед»
Верим ли мы ему?
На днях британское издание The Athletic выдало инсайд о том, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не только помогает шейху Джассиму приобрести «Юнайтед», а, возможно, в принципе стоит за этим вероятным приобретением.
По инсайдерским данным, за все время переговоров между Глейзерами и шейхом Джассимом катарец [Джассим] ни разу лично не присутствовал, что довольно необычно.
Как передает Саймон Стоун, Аль-Хелайфи отрицает связь между ним и возможной покупкой «МЮ»: «ПСЖ» − мой клуб, он в моем сердце. Я не имею ничего общего с «Юнайтед». Меня это смешит. Я катарец, верно? Если люди спросят меня мое мнение, я отвечу им. Это касается не только «Юнайтед». Вот и все».
Похоже, что президент «ПСЖ» действительно консультировал шейха Джассима. Но, вполне вероятно, его роль куда больше, чем он сам об этом говорит.
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