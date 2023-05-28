United Tweets
Блог

Фред сегодня в огне! Оформил два ассиста, второй — настоящее искусство

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фред Фред
Футбол Футбол

Спас последний матч для «красных дьяволов».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм» на «Олд Траффорд» в последнем матче этого сезона АПЛ.

Несмотря на то, что манкунианцы уже зарезервировали себе место в топ-4, у них есть шанс финишировать на третьей строчке турнирной таблицы.

Начало встречи сложилось не в пользу команды тен Хага — гости открыли счет на 19-й минуте. Но усилиями Фреда во втором тайме «красные дьяволы» вышли вперед.

Ближе к концу первой половины встречи Бруну выкатил мяч на Фреда, и тот, разогнавшись, ворвался в штрафную. Бразильцу помешали защитники, но он успел отправить мяч к Санчо, который и вколотил его в ворота.

На 55-й минуте «МЮ» все же смог выйти вперед. Фред оформил потрясающий ассист через половину поля. Он получил мяч недалеко от центра и, увидев забегание Бруну, покатил мяч по центру и разрезал всю оборону противника.

Красотища!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimirzavodovskiii@gmail.com
Фред здорово сыграл!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий