Спас последний матч для «красных дьяволов».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм» на «Олд Траффорд» в последнем матче этого сезона АПЛ.

Несмотря на то, что манкунианцы уже зарезервировали себе место в топ-4, у них есть шанс финишировать на третьей строчке турнирной таблицы.

Начало встречи сложилось не в пользу команды тен Хага — гости открыли счет на 19-й минуте. Но усилиями Фреда во втором тайме «красные дьяволы» вышли вперед.

Ближе к концу первой половины встречи Бруну выкатил мяч на Фреда, и тот, разогнавшись, ворвался в штрафную. Бразильцу помешали защитники, но он успел отправить мяч к Санчо, который и вколотил его в ворота.

На 55-й минуте «МЮ» все же смог выйти вперед. Фред оформил потрясающий ассист через половину поля. Он получил мяч недалеко от центра и, увидев забегание Бруну, покатил мяч по центру и разрезал всю оборону противника.

Красотища!