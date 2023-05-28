Фред сегодня в огне! Оформил два ассиста, второй — настоящее искусство
Спас последний матч для «красных дьяволов».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм» на «Олд Траффорд» в последнем матче этого сезона АПЛ.
Несмотря на то, что манкунианцы уже зарезервировали себе место в топ-4, у них есть шанс финишировать на третьей строчке турнирной таблицы.
Начало встречи сложилось не в пользу команды тен Хага — гости открыли счет на 19-й минуте. Но усилиями Фреда во втором тайме «красные дьяволы» вышли вперед.
Ближе к концу первой половины встречи Бруну выкатил мяч на Фреда, и тот, разогнавшись, ворвался в штрафную. Бразильцу помешали защитники, но он успел отправить мяч к Санчо, который и вколотил его в ворота.
На 55-й минуте «МЮ» все же смог выйти вперед. Фред оформил потрясающий ассист через половину поля. Он получил мяч недалеко от центра и, увидев забегание Бруну, покатил мяч по центру и разрезал всю оборону противника.
Красотища!
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