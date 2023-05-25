«Команды вокруг нас видят возвращение «Манчестер Юнайтед», — объяснил Люк Шоу в недавнем интервью Sky Sports, которым поделился Football Daily.

«Первый сезон под руководством нового менеджера [Эрика тен Хага] был переходным.

Он хочет привнести большую интенсивность, все, что он делает, очень интенсивно.

Мы идем в правильном направлении".

Защитник добавил: «Нашей целью в следующем сезоне должна быть победа в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, вот как мы должны думать с этого момента».