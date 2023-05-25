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Люк Шоу: «Наша цель — выиграть Лигу чемпионов и АПЛ в следующем сезоне»

Люк Шоу Люк Шоу
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Команды вокруг нас видят возвращение «Манчестер Юнайтед», — объяснил Люк Шоу в недавнем интервью Sky Sports, которым поделился Football Daily.

«Первый сезон под руководством нового менеджера [Эрика тен Хага] был переходным.

Он хочет привнести большую интенсивность, все, что он делает, очень интенсивно.

Мы идем в правильном направлении".

Защитник добавил: «Нашей целью в следующем сезоне должна быть победа в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, вот как мы должны думать с этого момента».

4 комментария

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Руслан
💪💪💪 Как минимум
+2
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Леонид Ботвинник
История не учит. Меньше говорите - тогда что-то получится.
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Hella black
Ну АПЛ при хороших раскладах вполне осилят,а вот Ушастого,там банд поболя во первых,а во вторых удача чумовая нужна.
0
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Дмитрий Дмитриев
ахахаахах ахахахахах ахахахахах ахахахахах 😅😅😅
рассмешил
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