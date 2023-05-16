Как поступает Эрик с молодыми, талантливыми и дерзкими?

В 2020 году «Манчестер Юнайтед» заполучил огромный талант, подписав Алехандро Гарначо, и за это стоит благодарить Оле-Гуннара Сульшера.

Именно норвежский тренер организовал трансфер юного нападающего из «Атлетико Мадрид» за 420 000 фунтов стерлингов, и это решение определенно можно назвать одним из самых проницательных в новейшей истории клуба.

Гарначо набирался опыта, тренируясь в академии «Юнайтед» и выступая за молодежные команды, пока не дебютировал в основном составе в конце прошлого сезона под началом Ральфа Рангника.

Несмотря на то, что временный тренер привел Алехандро во взрослую команду, именно Эрик тен Хаг дал ему возможность развиваться и выступать на высшем уровне. Голландский специалист стал для юного игрока ментором и наставником, отвечающим за его становление, и, судя по результатам 18-летнего футболиста, подход Эрика работает.

Вчера The Telegraph опубликовал статью, где раскрываются секреты успехов Гарначо. Влиятельное британское издание, ссылаясь на источники в раздевалке «Олд Траффорд», утверждает, что «жесткая любовь» тен Хага стала ключом к невероятным выступлениям вингера в сезоне 2022/23.

Голландец настаивает на том, что ни у кого из его подопечных, даже особо талантливых, нет никаких преференций. После того, как Гарначо дважды опоздал на тренировку во время предсезонки, тренер отстранил его от матчей летнего тура. При этом Эрик всегда отмечает успехи Алехандро и поощряет его профессиональное отношение к делу. Своим поведением тен Хаг заработал авторитет среди всех игроков, включая молодого нападающего.

Гарначо только вернулся на поле после двухмесячного перерыва из-за травмы, и в первом же матче он, выйдя на 81-й минуте, забил в компенсированное время, позволив манкунианцам уверенно победить «Вулверхэмптон».

В этом сезоне аргентино-испанский вингер сыграл в 33 матчах за «МЮ», забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.