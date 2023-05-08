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🚨 «Юнайтед» продолжает переговоры о новом контракте с Де Хеа. Вратарю хотят существенно снизить зарплату (Фабрицио Романо)

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Незаменимый.

Инсайдер Фабрицио Романо предоставил свежую информацию о ситуации с контрактом вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Журналист сообщает, что переговоры между клубом и голкипером оцениваются оптимистично и находятся на продвинутой стадии.

Man United negotiating new contract for De Gea on reduced wages: Romano

Продолжается обсуждение размера заработной платы испанца, которая, как настаивает клуб, должна существенно снизиться.

Кроме того, никто не готов гарантировать Де Хеа, что он будет первым номером команды в будущем сезоне.

3 комментария

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Чёрный тюльпан
С 375 тыс. она минимум до 150 снизится должна, а то и до 100, потому что ни Райе, ни условно Коште больше 120 не дадут.
+4
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+4
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Снижать надо по-любому, он на свою ЗП не играет. Если Де Хея не согласен, то искать другого вратаря
+4
0
+4
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Muni Klar
а когда то считался топовым вратарем и равнялся с Нойером, Куртуа, Облаком но это уже совсем другая история
+1
0
+1
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