Незаменимый.

Инсайдер Фабрицио Романо предоставил свежую информацию о ситуации с контрактом вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Журналист сообщает, что переговоры между клубом и голкипером оцениваются оптимистично и находятся на продвинутой стадии.

Продолжается обсуждение размера заработной платы испанца, которая, как настаивает клуб, должна существенно снизиться.

Кроме того, никто не готов гарантировать Де Хеа, что он будет первым номером команды в будущем сезоне.