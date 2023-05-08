9 комментариев

«У каждого может быть плохая игра»: Эриксен защищает Де Хеа после ошибки в игре с «Вест Хэмом»
Кристиан Эриксен поддержал Давида де Хеа после ужасной ошибки вратаря в игре с «Вест Хэмом».
«Он [Де Хеа] — одна из причин, по которой мы находимся там, где мы есть», — сказал Кристиан Эриксен в защиту своего товарища по команде.
«Он доказывал это снова и снова. У каждого может быть плохая игра или небольшая ошибка.
Мы должны были прийти в норму, и мы это сделаем».
«Манчестер Юнайтед» не смог извлечь выгоду из поражения «Ньюкасла» от «Арсенала». Они остаются четвертыми с 63 очками, что на одно больше, чем у «Ливерпуля», сыгравшего на игру больше.
Одно дело когда ошибаются молодые и другое дело когда ошибки,снова и снова допускают игроки уровня Магуайера или ДДХ !
Короче, в целом по сезону получается так, что де Хеа больше привозит, чем достает сумасшедшие удары.
Можно подумать матч начался за минуту до этой ошибки и закончился через минуту после.
А тренера, остальных игроков, и оставшихся 89 минут основного времени вовсе не было.
Сколько нападение МЮ забило в этом матче?
Рэшфорд допустил 10 ошибок, а де Хеа всего одну