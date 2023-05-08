9 комментариев

Кристиан Эриксен поддержал Давида де Хеа после ужасной ошибки вратаря в игре с «Вест Хэмом».

«Он [Де Хеа] — одна из причин, по которой мы находимся там, где мы есть», — сказал Кристиан Эриксен в защиту своего товарища по команде.

«Он доказывал это снова и снова. У каждого может быть плохая игра или небольшая ошибка.

Мы должны были прийти в норму, и мы это сделаем».

«Манчестер Юнайтед» не смог извлечь выгоду из поражения «Ньюкасла» от «Арсенала». Они остаются четвертыми с 63 очками, что на одно больше, чем у «Ливерпуля», сыгравшего на игру больше.