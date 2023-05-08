United Tweets
Блог

«У каждого может быть плохая игра»: Эриксен защищает Де Хеа после ошибки в игре с «Вест Хэмом»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Футбол Футбол

Кристиан Эриксен поддержал Давида де Хеа после ужасной ошибки вратаря в игре с «Вест Хэмом».

«Он [Де Хеа] — одна из причин, по которой мы находимся там, где мы есть», — сказал Кристиан Эриксен в защиту своего товарища по команде.

«Он доказывал это снова и снова. У каждого может быть плохая игра или небольшая ошибка.

Мы должны были прийти в норму, и мы это сделаем».

«Манчестер Юнайтед» не смог извлечь выгоду из поражения «Ньюкасла» от «Арсенала». Они остаются четвертыми с 63 очками, что на одно больше, чем у «Ливерпуля», сыгравшего на игру больше.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Только что-то многовато у Де Хеа в этом сезоне таких игр было. 4 результативные ошибки - это ещё хорошо. Сколько голов или опасных моментов у ворот МЮ начиналось с его "гениальных" розыгрышей ногами? Соперники ещё порой прощали, не веря, что такая удача может подвернуться на ровном месте.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
ДДХ не 24 ! Он топовый кипер с огромным международным опытом. И такие ошибки для него непростительны.
Одно дело когда ошибаются молодые и другое дело когда ошибки,снова и снова допускают игроки уровня Магуайера или ДДХ !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Ответ DAVID19-91
А сколько сумасшедших ударов достал Давид? Таких которые всего лишь пару голкиперов в мире могут вытащить. Посчитай сколько игр они бы проиграли без него. Там больше 10 очков получается
Есть же статистика . По ней де Хеа в самом низу АПЛ, у него минус 2 или 3 было до мая. Лидер –Алиссон с +10. То есть, Алиссон принёс команде 10 очей, а де Хеа забрал несколько.
Короче, в целом по сезону получается так, что де Хеа больше привозит, чем достает сумасшедшие удары.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Цирк
Можно подумать матч начался за минуту до этой ошибки и закончился через минуту после.
А тренера, остальных игроков, и оставшихся 89 минут основного времени вовсе не было.

Сколько нападение МЮ забило в этом матче?
Рэшфорд допустил 10 ошибок, а де Хеа всего одну
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DAVID19-91
Ответ Чёрный тюльпан
Только что-то многовато у Де Хеа в этом сезоне таких игр было. 4 результативные ошибки - это ещё хорошо. Сколько голов или опасных моментов у ворот МЮ начиналось с его "гениальных" розыгрышей ногами? Соперники ещё порой прощали, не веря, что такая удача может подвернуться на ровном месте.
А сколько сумасшедших ударов достал Давид? Таких которые всего лишь пару голкиперов в мире могут вытащить. Посчитай сколько игр они бы проиграли без него. Там больше 10 очков получается
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертуальный
Из за таких ошибок мы много потеряли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Ответ Hella black
ДДХ не 24 ! Он топовый кипер с огромным международным опытом. И такие ошибки для него непростительны. Одно дело когда ошибаются молодые и другое дело когда ошибки,снова и снова допускают игроки уровня Магуайера или ДДХ !
Топовый кипер, лоооол. Он лет пять уже не топовый кипер. По многим показателям он середняк АПЛ, в лучшем случае.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ DAVID19-91
А сколько сумасшедших ударов достал Давид? Таких которые всего лишь пару голкиперов в мире могут вытащить. Посчитай сколько игр они бы проиграли без него. Там больше 10 очков получается
Он тащил то, что и должен тащить кипер уровня апл. В последних сезонах он него больше вреда, чем пользы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Flavius
Цирк Можно подумать матч начался за минуту до этой ошибки и закончился через минуту после. А тренера, остальных игроков, и оставшихся 89 минут основного времени вовсе не было. Сколько нападение МЮ забило в этом матче? Рэшфорд допустил 10 ошибок, а де Хеа всего одну
🤡🤦🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий