Скорее да, чем нет.

Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что «Манчестер Юнайтед» провел отличный сезон, независимо от результата финала Кубка Англии.

«Независимо от того, выиграет ли «Манчестер Юнайтед» кубок или нет, это будет фантастический сезон для них. Они достигли всех своих целей в этом сезоне. Эрик тен Хаг заслуживает похвалы», - заявил Ширер.

Напомним, что «МЮ» выиграл Кубок Английской Лиги и сыграет в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити». В АПЛ команда идет на четвертом месте и имеет хорошие шансы на попадание в топ-3. В Лиге Европы манкунианцы остановились на стадии 1/4 финала.

Согласны с Ширером?