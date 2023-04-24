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«Фантастический сезон». Алан Ширер считает, что «МЮ» провел отличный сезон, а тен Хаг заслуживает похвалы

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Скорее да, чем нет.

Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что «Манчестер Юнайтед» провел отличный сезон, независимо от результата финала Кубка Англии.

«Независимо от того, выиграет ли «Манчестер Юнайтед» кубок или нет, это будет фантастический сезон для них. Они достигли всех своих целей в этом сезоне. Эрик тен Хаг заслуживает похвалы», - заявил Ширер.

Herboren United omarmt Ten Hag: 'Grote spelers weten dat hij de baas is' | Voetbal | NU.nl

Напомним, что «МЮ» выиграл Кубок Английской Лиги и сыграет в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити». В АПЛ команда идет на четвертом месте и имеет хорошие шансы на попадание в топ-3. В Лиге Европы манкунианцы остановились на стадии 1/4 финала.

Согласны с Ширером?

3 комментария

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Vezdexodof
Полностью согласен. С приходом Хага игра МЮ преобразилась и будет прогрессировать. Думаю МЮ займёт место в топ4(задача на сезон). Помимо этого взяли КЛ,не за горами и КА.
После ЛТО МЮ станет главным претендентом на чемпионство АПЛ и ЛЧ!
+4
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+4
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Алан Кайтуков
Тоже очень жду ТО.. Нужны точечные усиления.. Несколько качественных игроков, не только по мастерству но и по духу кто нам подходит..
+3
0
+3
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Йозеф Кнехт
Наверное, большинство болельщиков Юнайтед было бы радо если бы перед началом сезона им предсказали бы такой конечный результат сезона, Ширер прав.
0
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