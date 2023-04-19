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«Они не знают, что их ждет»: Ракитич запугивает «МЮ» перед решающим матчем в ЛЕ

Иван Ракитич Иван Ракитич
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Иван Ракитич сказал AS: «Эти люди не знают, что их ждет в четверг. Это команда с большим опытом и многими миллионами, но «Юнайтед» не знает, что такое Рамон Санчес-Писхуан".

"Когда я был в «Барселоне»... Игроки других команд поют гимн «Севильи» на поле. Это уникально. То, что делают наши болельщики, очень впечатляет.

Де Хеа или Каземиро, которые играли здесь, наверняка объяснят им, что это что-то другое. 

Им придется пострадать, я не могу гарантировать, что мы пройдем квалификацию, но мы собираемся оставить все на поле».

13 комментариев

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**Iscander**
Если бы не Маласия с Магой, ты бы наверное не умничал.
+33
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Bolvan
Прошлой игре Севилье очень сильно повезло
+24
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Expada
Нет, наоборот ты не знаешь что вас ждет👌🏼
+13
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Руслан
Ты скажи лучше что вам в первом матче сильно повезло. И кому ты вообще жуть нагоняешь старина. Были бы все игроки в старте без травм у МЮ то наверняка вы бы сильно обделались в четверг.
+5
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Malik Seferbekov
Прошу вас МЮ просто уничтожте их за эти слова ....😡😡😡😤😤😤 чтобы им после стыдно было за высказывания
+6
-2
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Alexander Yavriantz
Надеюсь парни заткнут Рахитичу рот завтра на поле.)
+5
-1
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muse muse
Ути-пути)) надо выносить Севилью, и это даже не обсуждается))
+3
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Fergi time Cheers
ПХАХАХАХАХА, на прошлой неделе сравняла не Севилья, а мага и Маласиа, Севилья сделала на поле абсолютно НИЧЕГО. смотри на него, запугать нас решил, Решфорд, шоу и Забитцер готовы к матчу, ГОТОВЬСЯ СЕВИЛЬЯ, ТЕБЯ ЖДЁТ НОЧЬ 18+.
+4
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Malik Seferbekov
Интересно а почему после таких громких слов о том что МЮ ждет у Ракитича рот широко открытый? Это он МЮ встречать так будет? 🤭🤣🤣🤣
+2
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sLp
Нас ждет отсутствие моментов с вашей стороны???Надеюсь реализация будет лучше,нежели в первом матче...Но объективно-будет тяжело.
GGMU
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Мовлид Байсалуев
Их ждёт финал
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Диер Ташкент
Меня радует то, что футбол Тен Хага работает против испашек.
Да, без Личы и Варана тревожно будет за оборону, но я верю, что полузащита и атака сделают свое дело и во второй раз порвут эту Севилью уже без огрехи в обороне.
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Korndibakla
Ответ **Iscander**
Если бы не Маласия с Магой, ты бы наверное не умничал.
Да да, так и есть. Травм много вот и могут вылететь.
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