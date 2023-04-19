13 комментариев

Иван Ракитич сказал AS: «Эти люди не знают, что их ждет в четверг. Это команда с большим опытом и многими миллионами, но «Юнайтед» не знает, что такое Рамон Санчес-Писхуан".

"Когда я был в «Барселоне»... Игроки других команд поют гимн «Севильи» на поле. Это уникально. То, что делают наши болельщики, очень впечатляет.

Де Хеа или Каземиро, которые играли здесь, наверняка объяснят им, что это что-то другое.

Им придется пострадать, я не могу гарантировать, что мы пройдем квалификацию, но мы собираемся оставить все на поле».