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Фабрицио Романо назвал двух претендентов на покупку «МЮ», которые должны войти в третий раунд торгов

Фабрицио Романо
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Глейзеры
Футбол Футбол

Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» вот-вот перейдет к третьему раунду торгов — Глейзеры недовольны сделанными до сих пор предложениями.

По информации Фабрицио Романо, сэр Джим Рэтклифф и Шейх Джассим станут двумя участниками торгов.

Финский бизнесмен Томас Зиллиакус отказался от участия в торгах и назвал все происходящее «фарсом». Бывший топ-менеджер Nokia заявил, что Глейзеры затягивают процесс, чтобы максимизировать собственную прибыль.

Теперь оставшимся в торгах сэру Рэтклиффу и Шейху Джассиму предстоит сделать более выгодные предложения, чтобы произвести впечатление на Глейзеров.

Сообщается, что владельцы «Юнайтед» хотят получить 6 миллиардов фунтов стерлингов за продажу своей доли в клубе.

На ваш взгляд, кому должна достаться доля Глейзеров? Чем в итоге закончится эта история?

1 комментарий

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red hikkikomori
Романо просто КЭП 🤦
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+2
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