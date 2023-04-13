Фабрицио Романо назвал двух претендентов на покупку «МЮ», которые должны войти в третий раунд торгов
Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» вот-вот перейдет к третьему раунду торгов — Глейзеры недовольны сделанными до сих пор предложениями.
По информации Фабрицио Романо, сэр Джим Рэтклифф и Шейх Джассим станут двумя участниками торгов.
Финский бизнесмен Томас Зиллиакус отказался от участия в торгах и назвал все происходящее «фарсом». Бывший топ-менеджер Nokia заявил, что Глейзеры затягивают процесс, чтобы максимизировать собственную прибыль.
Теперь оставшимся в торгах сэру Рэтклиффу и Шейху Джассиму предстоит сделать более выгодные предложения, чтобы произвести впечатление на Глейзеров.
Сообщается, что владельцы «Юнайтед» хотят получить 6 миллиардов фунтов стерлингов за продажу своей доли в клубе.
На ваш взгляд, кому должна достаться доля Глейзеров? Чем в итоге закончится эта история?
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