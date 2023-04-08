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После продления соглашения с Люком Шоу «МЮ» собирается начать переговоры о новом контракте с еще одним игроком

Фабрицио Романо
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Фред Фред
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После продления соглашения с Люком Шоу «красные дьяволы» готовы заключить новые контракты с другими игроками команды.

По информации Фабрицио Романо, «МЮ» собирается начать переговоры о продлении контракта с Фредом.

Фред: В перерыве «МЮ» поменял свой настрой и вышел на второй тайм заряженным — Футбол — LiveSport.Ru

Под руководством Тен Хага бразилец выступает регулярно, в основном выходя на замену.

Недавно полузащитник достиг отметки в 200 матчей за «Юнайтед» и посвятил этому достижению эмоциональный пост в соцсетях.

В этом сезоне Фред провел 43 матча за «дьяволов», забив шесть голов и отдав пять ассистов. Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.

Как оцениваете карьеру Фреда в «МЮ»?

1 комментарий

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Вовито Бомбито
Ну с замены он хорошо выходит и дает пользы !
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