После продления соглашения с Люком Шоу «красные дьяволы» готовы заключить новые контракты с другими игроками команды.

По информации Фабрицио Романо, «МЮ» собирается начать переговоры о продлении контракта с Фредом.

Под руководством Тен Хага бразилец выступает регулярно, в основном выходя на замену.

Недавно полузащитник достиг отметки в 200 матчей за «Юнайтед» и посвятил этому достижению эмоциональный пост в соцсетях.

В этом сезоне Фред провел 43 матча за «дьяволов», забив шесть голов и отдав пять ассистов. Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.

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