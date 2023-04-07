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«Даже в самых смелых мечтах». Фред опубликовал эмоциональное сообщение, посвященное памятному достижению

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Две сотни матчей за клуб − не шутки.

«Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что достигну этой отметки в одном из самых больших клубов в истории футбола», − написал Фред в Твиттере после того, как достиг вместе с «Юнайтед» отметки в 200 матчей.

«Благодарю бога за эту удивительную возможность».

Вместе с клубом бразилец пережил несколько взлетов и падений, но он, безусловно, стал сильнее. В этом сезоне Фред сыграл за манкунианцев 39 матчей, забил 4 гола и 3 раза отдал голевые передачи. Некоторые аналитики связывают его преображение с приездом Каземиро, с которым они вместе играют за сборную Бразилии.

1 комментарий

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Dm Kznts
ого
достойно
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