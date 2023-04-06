Тен Хан считает, что его сильно не хватало команде.

Кристиан Эриксен вновь в строю и полноценно занимается с остальной командой «Юнайтед». Это подтвердил официальный сайт клуба.

На сайте и в клубных социальных сетях появились фотографии с датчанином, снятые во время сегодняшней тренировки.

Эриксен получил травму лодыжки в январе во время победного матча Кубка Англии против «Рединга».

Вполне вероятно, что хавбек будет на скамейке запасных в матче с «Эвертоном», но маловероятно, что он выйдет в старте.