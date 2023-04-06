📸Фотофакт. Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в общей группе
Тен Хан считает, что его сильно не хватало команде.
Кристиан Эриксен вновь в строю и полноценно занимается с остальной командой «Юнайтед». Это подтвердил официальный сайт клуба.
На сайте и в клубных социальных сетях появились фотографии с датчанином, снятые во время сегодняшней тренировки.
Эриксен получил травму лодыжки в январе во время победного матча Кубка Англии против «Рединга».
Вполне вероятно, что хавбек будет на скамейке запасных в матче с «Эвертоном», но маловероятно, что он выйдет в старте.
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