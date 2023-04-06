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📸Фотофакт. Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в общей группе

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Футбол Футбол

Тен Хан считает, что его сильно не хватало команде.

Кристиан Эриксен вновь в строю и полноценно занимается с остальной командой «Юнайтед». Это подтвердил официальный сайт клуба.

На сайте и в клубных социальных сетях появились фотографии с датчанином, снятые во время сегодняшней тренировки.

Эриксен получил травму лодыжки в январе во время победного матча Кубка Англии против «Рединга».

Вполне вероятно, что хавбек будет на скамейке запасных в матче с «Эвертоном», но маловероятно, что он выйдет в старте.

4 комментария

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Диер Ташкент
прекрасная новость. надеюсь быстро наберёт форму и вернётся тот МЮ, который был осенью и зимой
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Леонид Ботвинник
Такого думающего исполнителя как раз сейчас и не хватает.
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Данил Кулинский
Аж постарел что-ли
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Михаил Штокалов
Отличная новость. Без него как то печально.
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