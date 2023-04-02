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Фоден и Санчо вместе играли за молодежку «Сити»: архивное видео с пассивной агрессией игрока «МЮ» показывает разницу между ними

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Филип Фоден Филип Фоден
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Это многое объясняет.

Кадры Джейдона Санчо и Фила Фодена в молодежной команде «Манчестер Сити» резюмируют их менталитет и объясняют разницу между ними.

23-летний Санчо перешел в «Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за 74,6 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году, но до сих пор не смог оправдать астрономическую цену своего трансфера: на его счету всего семь голов в Премьер-лиге в 44 матчах.

Первоначально Джейдон начал свою карьеру в «Уотфорде», а затем подписал контракт с «Манчестер Сити» в возрасте 15 лет.

Во время своего пребывания в академии Санчо продолжал впечатлять и в конце концов начал претендовать на место в основной команде. Однако вскоре он был исключен из «Сити» во время их предсезонного тура в 2017 году – все из-за спора относительно количества его игрового времени. В конечном итоге это привело к тому, что игрок перебрался в Германию, заключив контракт с Дортмундом.

Хотя Санчо в конечном итоге не прорвался в основу «Сити», это сделал один его товарищ по молодежной команде. Игрок сборной Англии Фил Фоден был одним из ровесников Санчо на «Этихаде», а в сезоне 2016/17 он забил 23 гола и сделал 10 передач.

Во время одного из матчей за молодежку Санчо был заменен на Фодена, но отказался пожать руку своему товарищу по команде.

Фанаты «МЮ» и «Сити» подчеркнули, что такое поведение еще в юности может быть причиной его проблем в «Юнайтед» в настоящее время.

@ErlingRole: Вот почему Фоден добрался до вершины, а Санчо остался на скамейке запасных «Юнайтед».

@MasokoWarrior: Он был мягкотелым с самого начала.

@3500forthegoat: Такие люди, как Мартинелли, Фоден и Сака добьются всего только за их человеческие качества, не говоря уже об их футбольных навыках.

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