Скоро вернется на поле.

Похоже, что Кристиан Эриксен готовится вернуться на поле уже в апреле. Недавно он опубликовал серию фотографий, на которых виден процесс восстановления от травмы.

Первая была в защитном ботинке с подписью «От этого».

На втором снимке защитного ботинка уже нет и подпись «До этого».

Третий же демонстрируется сегодняшнее состояние ноги, которая была травмирована в январе в игре против «Рединга». Выглядит она абсолютно нормальной, как будто прямо сейчас игрок готов тренироваться полностью и играть.

Похоже, что датчанин скоро вернется в бой и поможет Эрику Тен Хагу завершить кампанию с большим количеством трофеев.