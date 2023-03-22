United Tweets
Блог

«От этого к этому». Эриксен показал, что теперь у него две здоровые ноги

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Футбол Футбол

Скоро вернется на поле.

Похоже, что Кристиан Эриксен готовится вернуться на поле уже в апреле. Недавно он опубликовал серию фотографий, на которых виден процесс восстановления от травмы.

Первая была в защитном ботинке с подписью «От этого».

На втором снимке защитного ботинка уже нет и подпись «До этого».

Третий же демонстрируется сегодняшнее состояние ноги, которая была травмирована в январе в игре против «Рединга». Выглядит она абсолютно нормальной, как будто прямо сейчас игрок готов тренироваться полностью и играть.

Похоже, что датчанин скоро вернется в бой и поможет Эрику Тен Хагу завершить кампанию с большим количеством трофеев.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bolvan
Скорейшего возвращение на поле Кристиан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий