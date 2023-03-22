«От этого к этому». Эриксен показал, что теперь у него две здоровые ноги
Скоро вернется на поле.
Похоже, что Кристиан Эриксен готовится вернуться на поле уже в апреле. Недавно он опубликовал серию фотографий, на которых виден процесс восстановления от травмы.
Первая была в защитном ботинке с подписью «От этого».
На втором снимке защитного ботинка уже нет и подпись «До этого».
Третий же демонстрируется сегодняшнее состояние ноги, которая была травмирована в январе в игре против «Рединга». Выглядит она абсолютно нормальной, как будто прямо сейчас игрок готов тренироваться полностью и играть.
Похоже, что датчанин скоро вернется в бой и поможет Эрику Тен Хагу завершить кампанию с большим количеством трофеев.
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