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Тен Хаг поделился обнадеживающими новостями о восстановлении Эриксена. Уже известная дата его возвращения

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Вот это скорость!

После победы над «Бетисом» в Лиге Европы Эрик тен Хаг поделился хорошими новостями о процессе восстановления Кристана Эриксена. 

«Очень позитивные прогнозы. Он вылечился очень быстро. Я не думаю, что он будет готов к воскресенью [матч против «Фулхэма» в Кубке Англии], но он будет в форме в апреле. Он возвращается, и мы этому рады. Он классный игрок, который нам нужен. Не могу дождаться, когда он вернется».

Эриксен выбыл из строя на несколько месяцев после травмы лодыжки в матче Кубка Англии против «Рединга» в начале этого года. Эта ситуация вынудила «Манчестер Юнайтед» взять Марселя Забитцера в аренду в январе, и полузащитник быстро стал важным членом команды.

Похоже, датчанин вернется в строй после международного перерыва и поможет «Юнайтед» в борьбе за титулы.

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