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2 показателя доказывают, что сейчас «МЮ» – лучшая команда в Европе. Тен Хаг – 👏

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг возглавляет "Манчестер Юнайтед" всего семь месяцев – за это время много изменилось.

Похоже, сейчас игроки «Юнайтед» выходят на поле в чувством, что независимо от соперника, команда добьется победы. Возможно, это не просто ощущение – потому что победа над «Барселоной» в четверг стала уже 28-й (!) во всех турнирах в этом сезоне. В Европе больше нет команды с таким количеством побед.

Еще одна невероятная цифра, которая больше свидетельствует о тактической проницательности Тен Хага: в этом сезоне игроки «МЮ» забил 19 голов после выхода на замену со скамейки запасных. Опять же, это больше, чем у любой другой команды в Европе.

Уже в воскресенье «Юнайтед» может взять первый трофей за пять лет.

2 комментария

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Данил Кулинский
Дайте ему необходимые трансферы, время, и не мешать. И думаю, что получится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заур Исмайылов
Главное видна картина игры, кубки со временем придут. Хаг проделал невозможное - МУЖИК
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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