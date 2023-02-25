Эрик тен Хаг возглавляет "Манчестер Юнайтед" всего семь месяцев – за это время много изменилось.

Похоже, сейчас игроки «Юнайтед» выходят на поле в чувством, что независимо от соперника, команда добьется победы. Возможно, это не просто ощущение – потому что победа над «Барселоной» в четверг стала уже 28-й (!) во всех турнирах в этом сезоне. В Европе больше нет команды с таким количеством побед.

Еще одна невероятная цифра, которая больше свидетельствует о тактической проницательности Тен Хага: в этом сезоне игроки «МЮ» забил 19 голов после выхода на замену со скамейки запасных. Опять же, это больше, чем у любой другой команды в Европе.

Уже в воскресенье «Юнайтед» может взять первый трофей за пять лет.