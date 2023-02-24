Появление на поле Алехандро Гарначо и Антони вдохнуло жизнь в «Манчестер Юнайтед» в ответном матче против «Барселоны» в Лиге Европы вчера вечером.

Игра закончилась со счетом 2:1, «МЮ» прошел в 1/8 финала турнира.

Гарначо посчитал, что просто победы мало и решил насолить «Барселоне», опубликовав в социальных сетях фотографию, на которой он повторил празднование Педри и подписал:

«Большая команда проходит в следующий этап».

Педри пропустил игру из-за травмы, которую получил в первом противостоянии.