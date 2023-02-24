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«Большая команда проходит в следующий этап»: Гарначо смеется над «Барсой» после вылета команды из Лиги Европы

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Педри Педри
Футбол Футбол

Появление на поле Алехандро Гарначо и Антони вдохнуло жизнь в «Манчестер Юнайтед» в ответном матче против «Барселоны» в Лиге Европы вчера вечером.

Игра закончилась со счетом 2:1, «МЮ» прошел в 1/8 финала турнира.

Гарначо посчитал, что просто победы мало и решил насолить «Барселоне», опубликовав в социальных сетях фотографию, на которой он повторил празднование Педри и подписал:

«Большая команда проходит в следующий этап».

Педри пропустил игру из-за травмы, которую получил в первом противостоянии.

5 комментариев

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Max Kirievsky
Ответ Вася Столяр
Круто получилось, ответка такая. Молодчина
Да, очень круто троллить игрока который даже не играл в матче из-за травмы
+1
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Kirievsky
Это этот кадр который 3 минуты валялся на поле?
0
-2
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Антон Савельев
Слишком много гонора. Не раз еще хлебнешь за это. Уважение превыше всего
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Столяр
Круто получилось, ответка такая. Молодчина
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Жаль короля мемов Гави не было.В соцсетях его постоянно унижают
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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