Гринвуда засняли в компании девушки, в избиении и изнасиловании которой его ранее обвиняли😱😱😱

Снова любовь?

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога – он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании - Хэрриет Робсон.

Вскоре полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения, однако в клубе заявили, что намерены провести собственное расследование. Гринвуд не вернется к тренировкам с командой до завершения расследования.

И вот теперь в сети появились кадры, как Гринвуд в компании Робсон (выглядят они как пара) спокойно выходит из здания одной из заправок Манчестера.