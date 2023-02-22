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Гринвуда засняли в компании девушки, в избиении и изнасиловании которой его ранее обвиняли😱😱😱

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Снова любовь?

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога – он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании - Хэрриет Робсон.

Вскоре полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения, однако в клубе заявили, что намерены провести собственное расследование. Гринвуд не вернется к тренировкам с командой до завершения расследования.

И вот теперь в сети появились кадры, как Гринвуд в компании Робсон (выглядят они как пара) спокойно выходит из здания одной из заправок Манчестера.

9 комментариев

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Никита Михадюк
Ответ Semper fidelis
Ты тоже свою девушку избивал в процессе ссоры?
Традиционные ценности
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Андрей Тишкович
Может они просто БДСМщики?
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Semper fidelis
Ответ Григорий Шишин
По сути, то что произошло между Гриней и этой дамой, испытывали и проносили через себя все подростковые пары! Это называется "разосрались-помирились". Про угрозу убийством, чушь собачья. В порыве всякое всеми говорится... Здесь лишь сработал фактор соцсетей, медийности персонажей, а так же соблазн для девушки малость фунтиков подрубить
Ты тоже свою девушку избивал в процессе ссоры?
+4
0
+4
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Dato Gedenidze
даже снимающий видео рофлит говоря, " во смотрите насильник" )))
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Dato Gedenidze
С одной стороны это доказывает что все обвинения брехня ( просто был бытовой срач). С другой стороны Гринвуд просто д*лб*ящер раз он снова с ней... Теперь надо думать стоит ли его возвращать вообще на те же грабли наступает...
+2
0
+2
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bet1972
Ничему жизнь не учит
+2
0
+2
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Ritac Suleymanov
Сказочный..
+4
0
+4
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Григорий Шишин
По сути, то что произошло между Гриней и этой дамой, испытывали и проносили через себя все подростковые пары! Это называется "разосрались-помирились". Про угрозу убийством, чушь собачья. В порыве всякое всеми говорится...
Здесь лишь сработал фактор соцсетей, медийности персонажей, а так же соблазн для девушки малость фунтиков подрубить
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AJIewka Enjoy!
🤡
+4
0
+4
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