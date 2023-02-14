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«Мясник всегда наблюдает». Лисандро в матче с «Лидсом» он был готов побить одного из соперников - уже засучил рукава, но вовремя удержали

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Болельщики «МЮ» продолжают восторгаться аргентинцем.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Лидс» (2:0) в 23-м туре АПЛ. На 80-й минуте счет открыл Маркус Рэшфорд. Алехандро Гарначо, вышедший на поле вместо Джейдона Санчо, увеличил счет на 85-й.

В одном из эпизодов матча Уэстон Маккенни мог пожалеть о своем недавнем переезде в Англию – после того, как американец грубо завалил Фреда на газон, разбираться с экс-полузащитником «Юве» отправился Лисандро. На счастье, Маккенни, аргентинца удержали как партнеры, так и игроки «Лидса».

2 комментария

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Никита Васильев
Отдайте повязку капитана ему, это Рой Кин эпохи САФА
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Arm Niko
Молодец Лисандро, настоящий красный дьявол !
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