Вчера Санчо забил свой первый гол с сентября прошлого года. Товарищи по «Манчестер Юнайтед» поддержали его в соцсетях

В клубе царит отличная атмосфера.

Товарищи по команде трогательно поддержали Санчо комментариями под его фото в честь первого забитого гола после возвращения на поле.

Джейдон впервые за почти 4 месяца сыграл за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ноттингем Форест», а в следующем же матче (против «Лидса») он забил, сравняв счет до 2:2.

Этот гол стал его первым аж с сентября, и в честь этого события футболист выложил пост в соцсети с таким текстом:

«Не могу передать вам, как сильно я скучал по этому чувству! Команда проявила отличный характер, чтобы остаться в игре, нам предстоит это снова на выходных».

Некоторые игроки «МЮ» оставили очень милые комментарии под этим постом.

«Привыкай к этому чувству, братан… Ты вернулся ❤️❤️❤️», — написал Люк Шоу.

«Ты заслужил это, братан 👏❤️», — Гарначо тоже поддержал товарища.

«Погнаааали 😍😍», — Энтони Эланга тоже не остался в стороне.

А Маркус Рэшфорд ограничился смайликом.

Санчо пока далеко до своей формы времен дортмундской «Боруссии», но, похоже, с возвращением в стартовый состав к нему вернулась уверенность, и теперь от него можно ждать много новых свершений.