Каземиро дисквалифицирован: новости команды и возможные составы на матч «МЮ» – «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» готовится к перенесенному матчу 8-го тура АПЛ. На «Олд Траффорд» приедет «Лидс».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящую встречу.

Последние новости

«МЮ»

Ван де Бек и Эриксен продолжают восстанавливаться после полученных повреждений. Марсьяль и Мактомини также травмированы. Каземиро отбывает трехматчевую дисквалификацию – бразилец получил красную карточку в игре с «Кристал Пэлас».

«Лидс»

В гости к «красным дьяволам» не смогут приехать пять игроков «Лидса»: Родриго, Арчи Грэй, Адам Форшоу, Стюарт Даллас и Сонни Перкинс травмированы.

«Лидс» остался и без своего тренера. Джесси Марш был уволен со своего поста после семи матчей без побед в АПЛ.

Возможные составы

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