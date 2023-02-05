United Tweets
Блог

«Он был невероятен». Люк Шоу оценил игру Забитцера в матче с «Кристал Пэлас»

Люк Шоу Люк Шоу
Марсель Забитцер Марсель Забитцер
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

 

«Он был невероятен», - Люк Шоу оценил игру новичка «МЮ» Марселя Забитцера в комментариях для официального сайта клуба после матча с «Кристал Пэлас».

«Он с нами недавно, но уже показал свое мастерство на тренировках и на поле. Такая уверенность и такой класс рядом с новыми одноклубниками – это хороший показатель, говорящий о том, чего стоит Забитцер».

Марсель присоединился к «Юнайтед» на прошлой неделе на правах аренды, чтобы заменить травмированного Кристиана Эриксена. Он провел 10 минут на поле в матче с «Кристал Пэлас».

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Ответ davidrigen@gmail.com
Даже за эти 10 минут видно ,что парень реально заряжен.Что с ними делает ЭТХ?..
С Забитцером делать нечего не надо, он всегда заряжен и всегда зол - то что нам и нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ davidrigen@gmail.com
Даже за эти 10 минут видно ,что парень реально заряжен.Что с ними делает ЭТХ?..
У него в принципе другого выбора нет. Если он не будет выкладываться, то в Баварии так и будет сидеть на банке, пока кто-нибудь не купит его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CyberUnited
Для 10 минут слово "невероятно" конечно слишком громкое, но впечатление произвёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
davidrigen@gmail.com
Даже за эти 10 минут видно ,что парень реально заряжен.Что с ними делает ЭТХ?..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий