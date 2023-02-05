«Он был невероятен». Люк Шоу оценил игру Забитцера в матче с «Кристал Пэлас»

«Он был невероятен», - Люк Шоу оценил игру новичка «МЮ» Марселя Забитцера в комментариях для официального сайта клуба после матча с «Кристал Пэлас».

«Он с нами недавно, но уже показал свое мастерство на тренировках и на поле. Такая уверенность и такой класс рядом с новыми одноклубниками – это хороший показатель, говорящий о том, чего стоит Забитцер».

Марсель присоединился к «Юнайтед» на прошлой неделе на правах аренды, чтобы заменить травмированного Кристиана Эриксена. Он провел 10 минут на поле в матче с «Кристал Пэлас».