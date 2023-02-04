Лучший − Бруну, худший − Каземиро. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Пэлас»

Огненная концовка победного матча.

Команда Тен Хага, казалось бы, целиком и полностью контролировала игру против «Кристал Пэлас», но Андре Маринера удалить Каземиро привело к крайне нервной концовке. Джеффри Шлупп, который стал виновником заварушки на поле, отквитал один мяч, а затем его команда в большинстве пыталась развить успех. Не получилось и «Юнайтед» записал на свой счет очередную победу − 2:1.

Лучший игрок матча − Бруну Фернандеш. Покрывал все поле, помогая команде как впереди, так и сзади. Совершил четыре отбора − больше, чем у всех. Мастерски реализовал пенальти.

Худший игрок матча − Каземиро. Как и португалец, был довольно полезен, но повел себя очень непрофессионально. По непонятной причине решил придушить игрока, который практически не участвовал в массовой потасовке. Явно получит несколько игр дисквалификации.

Оценки от Sofascore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча с «Пэлас»? Пишите в комментариях.