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Лучший − Бруну, худший − Каземиро. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Пэлас»

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Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Огненная концовка победного матча.

Команда Тен Хага, казалось бы, целиком и полностью контролировала игру против «Кристал Пэлас», но Андре Маринера удалить Каземиро привело к крайне нервной концовке. Джеффри Шлупп, который стал виновником заварушки на поле, отквитал один мяч, а затем его команда в большинстве пыталась развить успех. Не получилось и «Юнайтед» записал на свой счет очередную победу − 2:1.

Лучший игрок матча − Бруну Фернандеш. Покрывал все поле, помогая команде как впереди, так и сзади. Совершил четыре отбора − больше, чем у всех. Мастерски реализовал пенальти.

Худший игрок матча − Каземиро. Как и португалец, был довольно полезен, но повел себя очень непрофессионально. По непонятной причине решил придушить игрока, который практически не участвовал в массовой потасовке. Явно получит несколько игр дисквалификации.

Оценки от Sofascore

Кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча с «Пэлас»? Пишите в комментариях.

12 комментариев

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Алексей Максимов
Что курит судья матча?
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София Бирладеану
Я далеко не игрок и не судья. Но по моему:насчет Cazemiro - далеко не пахнет о желтом, не говоря о красном🤔😈
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Dm Kznts
Ответ udod
и вместо того, что бы во втором тайме выпустить Санчо, на поле 80 минут проторчал Антони
я тоже эту фишку не понял.
Возможно что Санчо совсем не в форме.
+1
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+1
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Dm Kznts
про отсутствие профессионализма у Каземиро это мнение никулина или он чей то пёрл подтчнул?
+1
0
+1
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Muhammad Juraev
Но ведь поклонники кришти говорили, что ЭТХ физрук...
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udod
и вместо того, что бы во втором тайме выпустить Санчо, на поле 80 минут проторчал Антони
0
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forward1988
Судьи явно не хотели сегодня победы мю,но у них не получилось
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udod
концовка - это добавленные 8 минут (7+1), и они, слава богу, были совсем не огненные, сдулся КП
0
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alexkalvin85
Нашел красную на ровном месте
+3
0
+3
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Леонид Ботвинник
Кто эти оценки ставит. Хеа с такими сейвами сегодня и на 7 не наиграл ?
+7
0
+7
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Алексей Максимов
Ответ Acid Pocket
худший в матче - судья
Полностью согласен
+14
0
+14
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Acid Pocket
худший в матче - судья
+23
0
+23
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