Тен Хаг назвал нового лидера «Юнайтед». И это не Каземиро

Только недавно перешел в клуб.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг в интервью клубному СМИ рассказал о новом игроке − Марселе Забитцере: «Он целеустремленный игрок с действительно хорошим настроем. Во многих клубах он был капитаном, так что он лидер.

Он действительно хороший игрок, который демонстрирует победный настрой, и я думаю, что это идеальный трансфер. Мы очень довольны им».

Каземиро и Фред выйдут в стартовом составе матча против «Кристал Пэлас», а Забитцер начнет матч на скамейке запасных.

Тен Хаг не может рассчитывать на Скотта Мактомини несколько недель, а Кристиан Эриксен не помощник аж до мая. Донни ван де Бек вернется только на предсезонку.