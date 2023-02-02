Милота дня😍 Эрик тен Хаг лично проводил Санчо к выходу на замену - нападающий вернулся после 3-месячного перерыва

Тен Хаг очень крут.

«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед на своем поле до 12 матчей. Команда Эрика тен Хага дома обыграла «Ноттингем Форест» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

В этой встрече спустя 3 месяца отсутствия в команде на поле появился Джейдон Санчо. Проблемы у форварда начались еще в начале ноября – травма, непопадание на ЧМ и дальнейшие, как сказал Эрик тен Хаг сложности «в ментальном и физическом плане».

В январе Санчо улетел в Нидерланды, где набирал форму под руководством тренера, предложенного тен Хагом. Несколько недель назад он прилетел обратно в Манчестер и начал тренировки с командой, а вчера появился на поле при поддержке Эрика тен Хага.