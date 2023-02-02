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Милота дня😍 Эрик тен Хаг лично проводил Санчо к выходу на замену - нападающий вернулся после 3-месячного перерыва

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Тен Хаг очень крут.

«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед на своем поле до 12 матчей. Команда Эрика тен Хага дома обыграла «Ноттингем Форест» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

В этой встрече спустя 3 месяца отсутствия в команде на поле появился Джейдон Санчо. Проблемы у форварда начались еще в начале ноября – травма, непопадание на ЧМ и дальнейшие, как сказал Эрик тен Хаг сложности «в ментальном и физическом плане».

В январе Санчо улетел в Нидерланды, где набирал форму под руководством тренера, предложенного тен Хагом. Несколько недель назад он прилетел обратно в Манчестер и начал тренировки с командой, а вчера появился на поле при поддержке Эрика тен Хага.

4 комментария

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Vezdexodof
Хаг-чудотворец!
0
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Joker17
Но Санчо, как обычно, был никакой
+3
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r24y48pvqr
Удачи ему!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aya
Лысый, но не шарлатан!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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