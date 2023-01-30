«Он разочарован. Мы все разочарованы». Эрик тен Хаг тяжело воспринял травму Кристиана Эриксена

Его сложно заменить.

Эрик тен Хаг поделился своими мыслями о том, что Кристиан Эриксен выбыл как минимум до апреля из-за травмы, которую он получил в матче с «Редингом». После жесткого подката Энди Кэрролла он покинул «Олд Траффорд» на костылях.

Сегодня на официальном сайте манкунианцев было опубликовано заявление, касающееся состояния полузащитника:

«Ожидается, что он выбыл из строя на длительный период. Есть надежда, что Кристиан сможет вернуться вовремя, чтобы сыграть свою роль на заключительном этапе сезона. Хотя и исследования продолжаются, первоначальные оценки показывают, что Эриксен, вероятно, будет отсутствовать до конца апреля или начала мая».

Тен Хаг тяжело воспринял потерю своего ключевого игрока:

«Конечно, он разочарован. Мы все разочарованы, но такое случается в топ-футболе, и с этим нужно смириться. Я думаю, что мы никогда не сможем заполнить этот пробел, потому что у каждого игрока есть свои особенности и характеристики. Другой футболист всегда будет играть по-другому, но это не значит, что так будет хуже. Совершенно очевидно, что Кристиан игрок высочайшего качества, и он многое привносит в команду. У него есть некоторые особые качества, которые трудно заменить, например, как его умение влиять на игру в последней трети».

Также тен Хаг объяснил, почему новых трансферов скорее всего не будет, несмотря на травму Эриксена:

«Сложно сделать что-то в последний день. Мы не можем изменить политику клуба даже из-за таких серьезных травм, но у нас есть игроки в полузащите, хорошие игроки, поэтому у нас есть те, кто смогут заполнить этот пробел».

Однако, согласно сообщениям некоторых медиа, «Манчестер Юнайтед» все же связался с несколькими клубами по всей Европе, чтобы узнать, можно ли привлечь у них полузащитника до закрытия трансферного окна.

Согласно информации от Джейсона Берта из The Telegraph, клуб связался с «Атлетико Мадрид», «Барселоной», «Реалом» и «ПСЖ» по этому поводу.