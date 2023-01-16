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На этой неделе «МЮ» начнет переговоры о будущем Энтони Эланги

Фабрицио Романо
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Главный инсайдер Фабрицио Романо и журналист talkSPORT Алекс Крук сообщают, что переговоры по трансферу Энтони Эланги состоятся на этой неделе. Среди заинтересованных клубов в первую очередь выделяют «Эвертон», а также «Боруссию».

Под руководством Эрика тен Хага Эланга страдает от недостатка игрового времени, в этом сезоне он всего семь раз выходил на поле в стартовом составе «МЮ», записав в свой актив одну голевую передачу.

 

2 комментария

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Smutt90
Ему нужно время , и больше игровой практики , аренда лучший вариант для его развития карьеры .
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yurchik07
От Эланги нужно избавляться.
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