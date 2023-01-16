На этой неделе «МЮ» начнет переговоры о будущем Энтони Эланги

Главный инсайдер Фабрицио Романо и журналист talkSPORT Алекс Крук сообщают, что переговоры по трансферу Энтони Эланги состоятся на этой неделе. Среди заинтересованных клубов в первую очередь выделяют «Эвертон», а также «Боруссию».

Под руководством Эрика тен Хага Эланга страдает от недостатка игрового времени, в этом сезоне он всего семь раз выходил на поле в стартовом составе «МЮ», записав в свой актив одну голевую передачу.