Каземиро, Магуайр, Невилл и другие. Звезды и легенды «МЮ» отдают дань уважения Пеле

Пеле ушел из жизни в 82 года. «Манчестер Юнайтед» скорбит со всем футбольным миром.

«Покойся с миром, Пеле. Спасибо за радость, которую вы подарили футбольным болельщикам по всему миру».

Дань уважения королю футбола отдали бывшие и нынешние игроки «красных дьяволов».

Харри Магуайр

«Покойся с миром, Пеле, один из величайших в истории. Какой пример на поле и за его пределами! Трехкратный чемпион мира, невероятно».

Маркус Рэшфорд

«Будь спокоен, король».

Гари Невилл

«Покойся с миром, легендарный Пеле. Какая улыбка».

Рио Фердинанд

«Легенда, которая стояла выше всех остальных легенд… он всегда находил время для каждого. Я имел удовольствие сыграть для него (в благотворительном матче) и взять у него интервью – это было честью для меня. Игрок, человек, идол».

Разумеется, бразильские игроки «МЮ» особенно переживают утрату легенды.

Антони

«Величайший из всех! Король, вдохновение, пример, единственный, вечный!»

Каземиро

«Покойся с миром, король Пеле. Спасибо за славу, которую вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно».

Фред

«Гораздо больше, чем просто футбольный идол. Величайший спортсмен всех времен. Лучший пример для всех поколений. Да примет тебя бог с миром, король!»

Футболу будет не хватать своего короля.