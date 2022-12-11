«МЮ» может заменить Роналду португальцем, который заменил Криштиану в матчах плей-офф ЧМ

«Манчестер Юнайтед» интересовался португальским героем чемпионата мира Гонсалу Рамушем задолго до того, как он стал известен в Катаре, сообщает Фабрицио Романо.

В своей колонке для Caught Offside журналист написал: «МЮ" рассматривает множество вариантов, мы знаем о Коди Гакпо, но есть и другие.

Они все еще ведут внутренние обсуждения, чтобы выбрать наилучший вариант, а затем приступят к работе.

Их скауты много раз наблюдали за Гонсало Рамушем в составе «Бенфики», но то же самое происходило и с другими клубами».

«Красные дьяволы» остро нуждаются в бомбардире уже в январском трансферном окне.

21-летний Рамос был выбран на роль Криштиану Роналду во время матча Португалии со Швейцарией на чемпионате мира.