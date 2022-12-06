Фред собрал состав из лучших, с кем он играл: там всего пять игроков «МЮ» и Диего Форлан
Фред собрал состав из товарищей по командам, с которыми он играл вместе в своей карьере.
Бразильский полузащитник поставил в состав только пятерых игроков "МЮ".
В нем только два действующих игрока — Давид де Хеа и Бруну Фернандеш.
Фред также включил Криштиану Роналду, Поля Погба и Хуана Мату.
Интересно, что он не включил в состав Скотта МакТомини, с которым чаще всего играл в центре поля.
В составе Фреда 6 игроков из "Интернасиьоналя", в котором он начинал карьеру. Среди них даже Диего Форлан, который когда-то играл и в "МЮ".
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