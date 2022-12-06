United Tweets
Блог

Фред собрал состав из лучших, с кем он играл: там всего пять игроков «МЮ» и Диего Форлан

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фред Фред
Клубы
Футбол Футбол

Фред собрал состав из товарищей по командам, с которыми он играл вместе в своей карьере.

Бразильский полузащитник поставил в состав только пятерых игроков "МЮ". 

В нем только два действующих игрока — Давид де Хеа и Бруну Фернандеш.

Фред также включил Криштиану Роналду, Поля Погба и Хуана Мату.

Интересно, что он не включил в состав Скотта МакТомини, с которым чаще всего играл в центре поля. 

В составе Фреда 6 игроков из "Интернасиьоналя", в котором он начинал карьеру. Среди них даже Диего Форлан, который когда-то играл и в "МЮ". 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные