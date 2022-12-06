Фред собрал состав из лучших, с кем он играл: там всего пять игроков «МЮ» и Диего Форлан

Фред собрал состав из товарищей по командам, с которыми он играл вместе в своей карьере.

Бразильский полузащитник поставил в состав только пятерых игроков "МЮ".

В нем только два действующих игрока — Давид де Хеа и Бруну Фернандеш.

Фред также включил Криштиану Роналду, Поля Погба и Хуана Мату.

Интересно, что он не включил в состав Скотта МакТомини, с которым чаще всего играл в центре поля.