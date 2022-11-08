«МЮ» готов вернуть Уан-Биссаку в «Кристал Пэлас» в январе

Похоже, что карьера Аарона Уан-Биссаки в «МЮ» подходит к концу, поскольку Эрик тен Хаг не верит в футболиста.

По информации The Sun, «красные дьяволы» позволят 24-летнему защитнику вернуться в «Кристал Пэлас» в январе на правах аренды.

Уан-Биссака перебрался на «Олд Траффорд» за 45 млн фунтов летом 2019 года, но в этом сезоне сыграл всего 4 минуты, хотя не испытывал проблем со здоровьем.

Диогу Далот стал основным правым защитником для Эрика тен Хага, а в его отсутствие тренер предпочитает задействовать Тирелла Маласию или Виктора Линделефа, оставляя Уан-Биссаку в стороне.