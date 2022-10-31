Криштиану Роналду официально больше не король спортзала в «МЮ»

37-летний Криштиану Роналду находится в великолепной физической форме благодаря регулярным тренировкам и строгой диете, которые помогли ему стать одним из величайших атлетов в мире.

Роналду может жать ногами 250 кг, что способствует развитию его квадрицепсов и ягодичных мышц – это был рекордный вес в Каррингтоне с тех пор, как Криштиану вернулся в «МЮ». Однако, по сообщениям Daily Star, Каземиро обошел португальца!

Бразильский опорник может жать до 300 кг – на 50 больше, чем Криштиану. Весьма впечатляюще!

Источник близкий к клубу объясняет: «Ронни очень гордится своей физической формой, своими ногами – мало кто способен соперничать с ним в спортзале».

«Он не из тех, кто занимается жимом лежа, Ронни - человек ног, но, кажется, он встретил достойного соперника – Каземиро может и не самый крупный парень, но он силен, как бык и жмет по 300 кг с закрытыми глазами».

Каземиро перешел в «МЮ» из «Мадрида» этим летом за 60 млн фунтов. Он уже забил свой первый гол за новый клуб в матче с «Челси» и является одним из ключевых игроков Эрика тен Хага.