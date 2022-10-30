«Я продолжаю работать!». Варан не теряет надежды поехать на Чемпионат мира

Рафаэль Варан вынужден был покинуть поле во время матча с «Челси» неделю назад, а сегодня футболист поделился новостями о своем восстановлении.

Центральный защитник опубликовал фотографии своего тренировочного процесса со спортивной базы сборной Франции.

«Спасибо всем за ваши сообщения на этой неделе. Я продолжаю работать! Чувствую себя хорошо. Удачи в сегодняшнем матче, парни», - написал Варан.

Напомним, что 29-летний Варан получил повреждение в матче 13-го тура АПЛ против «Челси» (1:1). По итогам МРТ у француза выявлена травма бицепса бедра, но в целом результаты обследования оказались достаточно положительными. Ожидается, что Варан пропустит 3-4 недели. Он не сыграет за «МЮ» до старта ЧМ-2022, но может поехать на турнир.