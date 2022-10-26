«Почему он должен что-то доказывать?». Рио Фердинанд удивлен отношением Тен Хага к Каземиро

Рассуждая в своем подкасте на YouTube Рио Фердинанд недоумевал по поводу отношения Эрика тен Хага к Каземиро.

«Как вообще можно проявить себя, когда тебе дают только камео в матчах? Почему Каземиро должен что-то доказывать? Он пришел не в «МанСити» или «Баварию», он пришел в команду, которой нужны улучшения. Он стоит 100 млн фунтов, выиграл Лигу чемпионов пару месяцев назад, а ему говорят – докажи, что ты достоин быть в нашей команде».

«Это уже не тот «МЮ», что раньше - это «МЮ» из Лиги Европы, а Каземиро не 18 лет. Раз Каземиро пришел, то перед ним нужно открыть дверь и приветствовать его, и дать ему играть, потому что мы знаем, на что он способен».

Каземиро недавно зарекомендовал себя, как ключевой игрок основной команды Эрика тен Хага, но ему пришлось долго ждать своего шанса. Изначально тренер предпочитал пару Скотт Мактомини-Кристиан Эриксен в центре поля, оставляя бразильца на скамейке в важнейших матчах.