«Каземиро должен играть чаще»: болельщики выбрали лучший состав «МЮ» на матч с «Омонией»

«Манчестер Юнайтед» вновь встретится с «Омонией» в групповом этапе Лиги Европы. Прошлая игра закончилась победой «красных дьяволов» со счетом 3:2. Сегодня игроки «Омонии» выйдут на «Олд Траффорд» и попробуют отобрать очки у команды Тен Хага.

Болельщики «МЮ» выбрали идеальный состав, который, по их мнению, с легкостью сумеет обыграть киприотов. Большинство фанатов хотят, чтобы Тен Хаг давал больше игрового времени Каземиро, который совсем недавно перебрался в Манчестер из Мадрида.

Вот что пишут болельщики:

💬 «Я хочу, чтобы Каземиро играл чаще. Он должен регулярно выходить в старте, всем это понравится».

💬 «Каземиро пока не нуждается в отдыхе, ему нужно игровое время, чтобы снова получать удовольствие от футбола. И, эй, забудьте уже о травмах! Он пришел сюда, чтобы регулярно играть, а не сидеть на скамейке».

💬 «Каземиро должен выйти в старте, он должен набрать нужную для АПЛ физическую форму, такой матч отлично подойдет для этого. Дайте ему 60 минут на поле, чтобы он подготовился к воскресному матчу чемпионата».

💬 «Какой Каземиро? Пусть играет Мактомини, он все равно дисквалифицирован на матч с «Ньюкаслом», так что пусть выйдет в ЛЕ».

Состав «МЮ» на матч с «Омонией» по версии болельщиков

Как вам такой состав? Возможно, вы бы хотели видеть других игроков в старте? Делитесь вашими мыслями в комментах!