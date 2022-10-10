Лука Модрич поздравил бывшего одноклубника с успехом в матче «Эвертон» - «МЮ»

Суперзвезда «Мадрида» Лука Модрич отметил игру Каземиро в матче «МЮ» с «Эвертоном» (2:1). Подопечные Эрика тен Хага одолели соперника благодаря голам Антони и Криштиану Роналду, автором передачи на которого стал бразилец.

Каземиро впервые вышел в стартовом составе «МЮ» в АПЛ и был признан игроком матча. И уже теперь бывший одноклубник Модрич поздравил Казе с победой под постом в социальной сети.

«Он, он очень», - написал Лука, сопроводив комментарий эмодзи.

Криштиану и Марсело также поддержали пост бразильца.

Приятно видеть, что трансфер Каземиро начинает оправдывать себя. Футболист и следующий матч начнет в стартовом составе, поскольку Скотт Мактомини отбывает наказание. Игра с «Эвертоном» показала, что Каземиро успешно адаптировался в «Юнайтед».