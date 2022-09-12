«Просто дайте ему немного времени, чтобы освоиться»: фанаты «МЮ» верят в Каземиро

Каземиро пока адаптироваться к премьер-лиге после переезда в Англию из «Реала».

И большинство болельщиков «Манчестер Юнайтед» считают, что еще слишком рано судить о бразильце.

johannes_fd: «Просто дайте ему немного времени, чтобы освоиться. Я думаю, он проведет у нас 2–3 хороших года».

Jericho: «Спад в его результативности по сравнению с «Мадридом» настолько велик, что я думаю, ясно, что он просто еще не полностью освоился в команде. Он провел последние 10 лет в одном клубе. Ему нужно время здесь».

Jacky Quacky: «Когда я наблюдал за ним в финале Лиги чемпионов, он был совершенно другим игроком. Он покрывал огромное пространство и делал быстрые передачи вперед».

TrustInJanuzaj : «Можем ли мы провести хотя бы один гребаный месяц, когда люди не начнут паниковать при первых признаках трудностей? Новая лига. Без мяча я уже вижу, что он игрок мирового класса».