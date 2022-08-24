«Еще один топ из «Фейеноорда»: болельщики «МЮ» заметили талантливого правого защитника в бывшем клубе Маласии

Тайрелл Маласия быстро стал любимцем болельщиков «Манчестер Юнайтед» после впечатляющей игры в победе над «Ливерпулем» со счетом 2:1.

Подписание из «Фейеноорда», кажется, на пути к тому, чтобы сделать эту позицию левого защитника своей собственной на «Олд Траффорд».

Поскольку «красные дьяволы», как сообщается, также ищут нового правого защитника, некоторые фанаты «Юнайтед» считают, что клуб может снова прийти в «Фейеноорд».

Действительно, правый защитник «Фейеноорда» Лутсхарел Гертрюйда, который может играть даже в качестве центрального защитника или опорного полузащитника, очень хорош.

22-летний игрок помог своей команде провести 9 сухих матчей в 28 играх Эредивизии в прошлом сезоне, забив 3 гола.

Он уже помог им провести 2 сухих матча в первых 3 играх этого сезона, а также забил гол, и его стоимость составляет чуть более 10 миллионов фунтов стерлингов.

«У «Фейеноорда» также есть очень талантливый правый защитник: Гертрюйда. Он также мог бы играть в качестве центрального защитника и опорного полузащитника, но, на мой взгляд, его лучшая позиция - правый защитник.

У него немного меньше скорости, но он лучше в воздухе. Когда у «Фейеноорда» мяч, он идет в полузащиту, чтобы создать дополнительное напряжение, чтобы доминировать, он очень хорошо владеет мячом».

«Юнайтед мог бы заплатить за Гертрюйду из «Фейеноорда», хороший правый защитник».