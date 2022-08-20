«Ферги знал об этом, но очень его любил». Бен Фостер назвал легенду «Олд Траффорд» главным нытиком клуба

Бывший голкипер «МЮ» Бен Фостер рассказал, что Гари Невилл был самым большим нытиком в раздевалке на «Олд Траффорд» в свое время.

«Главным нытиком был Гари Невилл - это совершенно точно, но в хорошем смысле. Он ныл не просто, чтобы поныть, он делал это, потому что его стандарты были высокими, он был мотивирован и хотел, чтобы все делалось правильно», - признался Фостер в интервью talkSport.

«Всегда можно было услышать, как Гари идет по коридору или что он в раздевалке. Ты идешь в раздевалку, слышишь его жалобы и думаешь: «Ну нет, пойду-ка я обратно в столовую». Он мог жаловаться по любому поводу: плохая организация, маршрут поездки в выходные: «Почему мы уезжаем во столько? Чтобы туда добраться нужно всего 15 минут…».

«Гари ныл по любому поводу. Ферги знал это, но он любил его, он очень его любил. Таких игроков больше нет».

39-летний Фостер перешел в «МЮ» из «Сток Сити» в 2005 году, несколько сезонов провел в аренде в других клубах, в основном в «Уотфорде». За три года в «МЮ» Фостер принял участие только в 23 матчах, прежде чем был продан в «Бирмингем» в 2010 году.