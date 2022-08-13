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«Роналду – лучшее, что у нас есть»: болельщики «МЮ» выбрали идеальный состав на матч с «Брентфордом»

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«Манчестер Юнайтед» надеется одержать свою первую победу под руководством Эрика тен Хага в Премьер-лиге, у «красных дьяволов» появится такая возможность уже сегодня – «МЮ» встретится с «Брентфордом».

Антони Марсьяль, Факундо Пельистри и Виктор Линделеф не смогут принять участие в матче из-за проблем со здоровьем, остальные игроки – в полной боевой готовности.

Фанаты «красных дьяволов» выбрали лучший, по их мнению, состав «МЮ» на грядущий матч. Вот что они пишут в соцсетях:

Rich Weaver: «Считаю, что Эрик Байи лучше, чем Магуайр».

Memphis: «Криштиану Роналду должен быть в составе. Потому что он лучший в нашей команде».

Mbye Drammeh: «Варан может решить только наши проблемы в обороне».

Bokamoso Gabaocwe: «Криштиану Роналду должен выйти на поле, он легенда, а мы должны выиграть этот матч, поэтому он нам нужен».

Biola Anifowose: «Считаю, что Гарначо заслужил свое место в составе! Он показал свои качества в предсезонном туре и выступал просто блестяще. Он хороший дриблер, он отлично видит поле, у него прекрасный футбольный интеллект. Мне кажется, Гарначо должен быть в нашей первой команде».

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» по версии фанатов: Де Хеа, Далот, Варан, Байи, Маласиа, Мартинес, Эриксен, Бруно, Санчо, Гарначо, Роналду.

Как вам такой состав? Пишите, что думаете, в комментах!

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