Рангник советует игроку оставаться в «Штутгарте», несмотря на интерес со стороны «МЮ»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник посоветовал Саше Калайджичу остаться в «Штутгарте» в этом сезоне, хотя в прессе мелькали сообщения о том, что футболистом интересуется «МЮ».

Рангник был временным тренером «Юнайтед» после увольнения Сульшера в ноябре прошлого года. Немцу не удалось улучшить состояние клуба, в конце сезона «красные дьяволы» заняли шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ожидалось, что Рангник займет должность консультанта, но немец покинул клуб после назначения Эрика тен Хага главным тренером команды.

На данный момент Рангник возглавляет сборную Австрии, за которую выступает 25-летний нападающий Саша Калайджич. Ральф Рангник посоветовал футболисту остаться в своем клубе, «Штутгарте», несмотря на то, что Сашей интересуется «МЮ».

Get German Football News со ссылкой на Sky Germany передает слова немецкого тренера:

«Важно, чтобы в этом сезоне у Саши не было травм, чтобы он тренировался и играл на максимальном уровне. Если он останется в «Штутгарте» в этом сезоне, это не повредит его развитию».

В прессе неоднократно писали о том, что «Манчестер Юнайтед» интересовался Калайджичем, ведь Тен Хаг отчаянно пытается укрепить атакующие позиции своей команды. Возможность трансфера талантливого австрийца также рассматривали мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

В прошлом сезоне Бундеслиги Калайджич забил шесть голов в 15-ти матчах. В общей сложности Саша записал на свой счет 24 гола в 58-ми играх за «Штутгарт».