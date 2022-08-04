Глейзеры настаивают на том, чтобы оставить Роналду в «МЮ». Тен Хаг должен будет подчиниться, но как это скажется на команде?

Владельцы не хотят упускать такой ценный актив за бесценок.

По словам Лори Уитвелл из The Athletic, семья Глейзеров является движущей силой решения «Манчестер Юнайтед» не продавать Криштиану Роналду этим летом.

37-летний Роналду попал в заголовки газет из-за того, что отказался явиться на предсезонную тренировку, поскольку он решил покинуть клуб. Однако, поскольку ни один гранд европейского футбола не хочет его подписать, у него нет другого выбора, кроме как продолжать играть на «Олд Траффорд».

The Athletic сообщает, что на уровне совета директоров Джоэл Глейзер участвовал в нескольких дискуссиях о Роналду. И в каждой из этих встреч он лишь повторял, что португальская суперзвезда не продается.

Другие высокопоставленные лица кулба считают, что лучше указать Роналду на дверь, но благодаря настойчивости Глейзеров Эрику тен Хагу было приказано интегрировать пропустившего предсезонку нападающего в команду. Проблема в том, что Тен Хаг пытается построить новый «МЮ», и наличие в составе такого непостоянного индивидуалиста, как Роналду, может свести на нет всю его тяжелую работу.

Эрик поставил под сомнение физическую форму Криштиану, а это означает, что он не должен начинать матчи с первых минут

Пока непонятно, смирится ли форвард с ситуацией и будет работать усерднее или продолжит искать варианты ухода.