Вместе с пяти лет: история дружбы талантливых полузащитников «МЮ», которые вот-вот пробьются в основу

Выпускники академии «Манчестер Юнайтед» Зидан Икбал и Чарли Сэвидж дружат с детства, сейчас они вместе прогрессируют в любимом клубе.

Карьеры 19-летних футболистов были связаны с момента их знакомства. Парни поступили в академию «МЮ», когда им было по пять лет, с тех пор они неразлучны. Юноши даже родились практически в один день! Икбал старшее Сэвиджа всего на пять дней.

Полузащитники попали в заголовки газет благодаря отличным выступлениям в предсезонных играх.

В победном матче против «Ливерпуля» Сэвидж здорово забрал мяч, заставив Салаха глотать пыль. Отец Чарли, в прошлом игрок «МЮ», был очень горд сыном.

Love to see it 🔥 @charliesavage84 , confident and brave on edge of your own box against the best player in premier league ❤️ Mo Salah pic.twitter.com/sbkdA2824l — Robbie Savage (@RobbieSavage8) 12 июля 2022 г.

А Икбал в игре с «Мельбурн Виктори» потрясно исполнил финт Зидана, оправдав свое имя.

Болельщики «МЮ» были в восторге от игры молодых полузащитников, как и Эрик тен Хаг, который возлагает на юных футболистов огромные надежды:

«У Икбала и Сэвиджа большой потенциал. Когда мы сформируем команду и они возьмут на себя ответственность за свою физическую форму, я уверен, что они будут выступать в основе и мы добьемся нужных результатов».

Во время тура «МЮ» по Таиланду и Австралии дружбу Икбала и Сэвиджа было тяжело не заметить: они были рядом друг с другом почти на каждой официальной фотографии. Издание The Telegraph рассказало, как игроки проводят свободное время, регулярно играя друг с другом в бильярд.

После победы «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» Зидан Икбал поблагодарил тренера, не забыв упомянуть своего друга:

«Мы играли против очень сильной команды и смогли победить! Я просто хотел бы поблагодарить тренера за то, что он доверился мне и Сэву, понимаете?»

Мы знаем, что Тен Хаг умеет работать с молодежью, поэтому нет никаких сомнений в том, что тренер поможет лучшим друзьям выйти на новый уровень и закрепиться в основе «Манчестер Юнайтед».