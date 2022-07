Вместе с пяти лет: история дружбы талантливых полузащитников «МЮ», которые вот-вот пробьются в основу

Выпускники академии «Манчестер Юнайтед» Зидан Икбал и Чарли Сэвидж дружат с детства, сейчас они вместе прогрессируют в любимом клубе.

Карьеры 19-летних футболистов были связаны с момента их знакомства. Парни поступили в академию «МЮ», когда им было по пять лет, с тех пор они неразлучны. Юноши даже родились практически в один день! Икбал старшее Сэвиджа всего на пять дней.

Полузащитники попали в заголовки газет благодаря отличным выступлениям в предсезонных играх.

В победном матче против «Ливерпуля» Сэвидж здорово забрал мяч, заставив Салаха глотать пыль. Отец Чарли, в прошлом игрок «МЮ», был очень горд сыном.

Love to see it 🔥 @charliesavage84 , confident and brave on edge of your own box against the best player in premier league ❤️ Mo Salah pic.twitter.com/sbkdA2824l