5 игроков, которых сэр Алекс Фергюсон не должен был отпускать из «МЮ»

«МЮ» - один из величайших клубов мира, в том числе, благодаря работе сэра Алекса Фергюсона, который построил блестящую команду на «Олд Траффорд».

Сэр Алекс очень часто попадал в точку с трансферами, подписав одних из лучших игроков в истории клуба, таких как Эрик Кантона, Криштиану Роналду и Эдвин ван дер Сар.

Иногда футболистов приходилось продавать, и сэр Алекс принял несколько досадных решений.

Вот пять игроков, которых легендарный шотландец не должен был отпускать.

Яп Стам

Яп Стам был одним из самых успешных защитников АПЛ. Он играл ключевую роль в успехах «МЮ» , помог команде завоевать требл и трижды выигрывал Премьер Лигу.

Стам был быстрым, сильным, великолепно играл в воздухе. Казалось, что его ждет блестящее будущее в «МЮ», но его карьера на «Олд Траффорд» неожиданно прервалась. Ему пришлось покинуть клуб после непонимания с сэром Алексом.

Стам перешел в «Лацио» за 16,5 млн фунтов в 2001 году. Он много добился в Италии, перешел в «Милан» и добрался с ними до финала Лиги Чемпионов, который они проиграли в 2005 году «Ливерпулю».

Стам недолго поиграл за «Аякс» и завершил карьеру в 2007 году в статусе одного из лучших центральных защитников в мире. Позже Фергюсон признавал, что решение отпустить Стама из «МЮ» было одним из худших в его карьере.

Жерар Пике

Когда в защите играют Неманья Видич и Рио Фердинанд, то 21-летнему центральному очень сложно получить место в основе, не важно, как он хорош. Именно такая история произошла с Жераром Пике в «МЮ». Он был одним из самых многообещающих молодых защитников АПЛ, когда дебютировал на «Олд Траффорд» в 2004 году.

Жерару так и не удалось застолбить за собой место в первой команде, поэтому он вернулся в свою родную «Барселону» в 2008 году, где добился большого успеха. Жерар был незаменимой частью команды, доминировавшей в Европе, а также стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Жерар сам принял решение покинуть «МЮ», это не было чьей-то ошибкой, но многие болельщики клуба до сих пор сожалеют, что его так легко отпустили.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм присоединился к «МЮ» в возрасте 16 лет, его считали одним из самых многообещающих полузащитников в Европе. Он дебютировал в «МЮ» в 17 и задержался в клубе на 12 лет, а в 2003 году перешел в «Реал Мадрид».

Бекхэм был очень успешен на «Олд Траффорд», выиграл АПЛ шесть раз, выиграл Лигу Чемпионов. Провел за клуб 394 матча, забил 85 голов.

Отношения Дэвида и сэра Алекса испортились, что стало одной из причин его перехода в «Мадрид». В Испании футболист тоже был успешен, выиграл Ла Лигу в 2007 году, после чего переехал в США в «ЛА Гэлакси».

Бекхэм заслуженно считался одним из самых известных и харизматичных футболистов в мире. «МЮ» не хватало его до тех пор, пока не появился Криштиану Роналду.

Поль Погба

Поль Погба стал дорогой ошибкой сэра Алекса Фергюсона. «МЮ» продал его за 800 000 фунтов «Ювентусу» в 2012 году.

Погба перешел в «МЮ» в 2009 году и дебютировал в АПЛ в 2012. Он сыграл за клуб трижды, после чего переехал в Турин, отказавшись продлить контракт с «красными дьяволами».

Агент Погба Мино Райола сыграл важную роль в трансферной эпопее и вывел сэра Алекса из себя. Он даже упомянул итальянца в своей книге:

«Есть пара футбольных агентов, которых я не переношу, один из них – Мино Райола, агент Поля Погба».

Ошибка стоила клубу очень дорого: в 2016 году они вернули Погба за 110 млн евро.

Криштиану Роналду

Если и есть трансфер, который болельщики «МЮ» не забудут никогда, то это трансфер Криштиану Роналду в 2009 году после 6 лет успеха на «Олд Траффорд».

«Красные дьяволы» заплатили за португальца в 2003 году 12 млн евро, ему было всего 18 лет. Он прогрессировал под руководством сэра Алекса и помог команде трижды выиграть АПЛ и один раз Лигу Чемпионов.

Криштиану стал одним из лучших нападающих в мире в 24 года, у его ног был весь мир и Золотой Мяч.

Криштиану мечтал о большем, сэр Алекс не мог стоять у него на пути, и португалец перешел в «Реал Мадрид» за рекордные 80 млн фунтов. Он много добился на «Бернабеу», выиграл Лигу Чемпионов 4 раза.

Из Испании Криштиану отправился в «Ювентус», а теперь вернулся в «МЮ». В прошлом сезоне 37-летний футболист стал лучшим бомбардиром команды.