Диогу Далот: «Нам нужно быть агрессивными»

Диогу Далот призвал игроков «Манчестер Юнайтед» сохранять концентрацию до конца сезона.

Перед встречей с «Эвертоном» Далот дал интервью MUTV, в котором отметил, что «красным дьяволам» необходимо провести хорошую серию игр на завершающем отрезке сезона.

Он сказал: «У нас еще есть цели в этом сезоне. Мы хотим участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому нам нужно прилагать больше усилий. Нам нужно выигрывать матчи и нужно полностью выкладываться до конца сезона».

«Мы знаем, что осталось не так много игр, но нам нужно выполнить свою работу. Потом посмотрим, как идут дела. Я уверен, если мы будем выступать на самом высоком для себя уровне, тогда мы будем в Лиге чемпионов в следующем сезоне».

«Эвертон» сейчас борется за выживание в Премьер-лиге, и, несмотря на текущую форму мерсисайдцев, Далот уверен, что предстоящий матч станет для «Юнайтед» сложным испытанием.

Он добавил: «Приезжать на «Гудисон Парк» всегда тяжело из-за его атмосферы. Мы знаем, что у них сейчас проблемы, но они будут мотивированы в матче с нами, поэтому мы должны ожидать чего-угодно и быть готовыми к любому испытанию».

«Они борются за свои жизни. Нам нужно играть остро, нам нужно быть предельно сосредоточенными на том, что нам нужно делать, и мы должны ожидать, что они попытаются взять очки в этом матче».

«Нам нужно начать набирать форму, особенно это касается физической подготовки. Нам нужно быть более агрессивными, мы должны желать победы больше, чем соперник».

«Наше качество говорит само за себя, но физическая подготовка, психологическое состояние должны быть лучше, чтобы мы могли выиграть этот матч».